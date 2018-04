Fmi: valute digitali, rischi e potenziali opportunità

New York, 18 apr. - "Le valute digitali rappresentano solo una porzione piccola del sistema finanziario globale. La loro capitalizzazione è pari a meno del 3% dei bilanci combinati delle banche centrali del G4", ossia di Stati Uniti, Germania, Giappone e Regno Unito. Per questo, "pongono una sfida limitata alle valute tradizionali o al modo in cui vengono gestite le politiche monetarie. Tuttavia, la crescita notevole del settore pone rischi alla stabilità finanziaria futura e dunque richiede che i regolatori siano vigili". Lo sostiene il Fondo monetario internazionale nel suo Global Financial Stability Report (Gfsr), il rapporto redatto nell'ambito dei lavori primaverili in corso a Washington, negli Stati Uniti.

Nella sua analisi, l'Fmi sostiene che le valute digitali "hanno il potenziale di combinare i benefici delle valute tradizionali e delle materie prime" e ricorda che "hanno vissuto un apprezzamento notevole nell'ultimo anno, alimentato dalla corsa globale ai rendimenti".