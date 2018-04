Fmi: stabilità finanziaria, rischi di breve termine sono cresciuti

New York, 18 apr. - "I rischi di breve termine alla stabilità finanziaria sono cresciuti e i rischi nel medio termine continuano a essere elevati". Lo sostiene il Fondo monetario internazionale nel suo Global Financial Stability Report (Gfsr), il rapporto redatto nell'ambito dei lavori primaverili in corso a Washington, negli Stati Uniti.

"Le vulnerabilità finanziarie, che si sono accumulate durante anni di tassi e volatilità estremamente bassi, potrebbero rendere accidentata la strada andando avanti e potrebbero mettere a rischio la crescita". Nel suo rapporto, l'istituto di Washington aggiunge che, nelle economie avanzate, "lo slancio forte della crescita e lo stabilizzarsi dell'inflazione hanno fatto venire meno una sfida chiave per le banche centrali: mantenere accomodante la politica monetaria e allo stesso tempo fare i conti con le vulnerabilità finanziarie di medio termine". Il Fondo sottolinea che anche una ripresa dell'inflazione porta con sé dei rischi: per "minimizzarli, le banche centrali dovrebbero continuare a normalizzare gradualmente la loro politica monetaria e a comunicare le loro decisioni in modo chiaro per sostenere la ripresa dell'economia".