Fmi: in Cina vulnerabilità elevate, rischi da shadow banking

New York, 18 apr. - Il Fondo monetario internazionale torna a lanciare l'allarme shadow banking in Cina, dove "le vulnerabilità restano elevate" anche se i regolatori locali "hanno fatto vari passi per ridurre i rischi nel sistema finanziario". Per l'istituto guidato da Christine Lagarde, "i rischi si trovano negli angoli opachi del sistema finanziario". Proprio per questo il Fondo incita le autorità cinesi a "continuare a riformare il mercato dei prodotti di investimento e a potenziare il regime di supervisione nelle assicurazioni".

Nel suo Global Financial Stability Report (Gfsr), il rapporto redatto nell'ambito dei lavori primaverili in corso a Washington, l'Fmi si concentra sulle interconnessioni "opache e di larga scala" del sistema finanziario cinese. Per il Fondo, il sistema bancario cinese da 250mila miliardi di Renminbi (il 300% del Pil) è "strettamente connesso al settore bancario ombra attraverso la sua esposizione a veicoli d'investimento fuori bilancio".

Quei veicoli "sono "poco regolati" e "hanno avuto un ruolo cruciale nel facilitare il boom del credito cinese e hanno aiutato a creare una rete complessa di esposizione tra le istituzioni finanziarie". L'istituto guidato da Christine Lagarde riconosce che "con regolamentazioni più stringenti, l'esposizione delle banche ad altre istituzioni finanziarie è scesa dall'80% su base annuale nel 2016 a meno del 20% alla fine del 2017". Tuttavia, i rischi restano alti, specialmente tra le banche più piccole.