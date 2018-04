Governo, Calabria (Fi): da Casellati equilibrio istituzionale

Roma, 18 apr. - "Elisabetta Casellati coniuga equilibrio e sensibilità istituzionale e saprà dunque interpretare al meglio il mandato affidatole dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' necessario, per il bene dell'Italia, che le forze politiche si avvicinino al confronto con senso di responsabilità per far sì che si possa finalmente restituire al Paese un Governo nella pienezza dei suoi poteri, che sappia rispondere alle emergenze e ai semplici bisogni che i cittadini vivono ogni giorno". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.