Grecia, i migranti potranno muoversi liberamente in tutto il Paese

Roma, 18 apr. - L'alta corte amministrativa della Grecia ha stabilito che i richiedenti asilo possono muoversi liberamente per il Paese e non rimanere costretti nelle isole di approdo. Ma, ha precisato, questa regola vale sono per coloro che arrivano da adesso in poi e non è applicabile agli oltre 15mila migranti che già si trovano sulle isole di Lesbo, Chio, Samos, Leros e Kos, estremo est del Mar Egeo.

La decisione dell'alta corte contraddice la linea tenuta finora dal ministero per l'immigrazione greco che ha rifiutato di consentire ai profughi di raggiungere il Peloponneso, sostenendo che ciò avrebbe solo incoraggiato i trafficanti a proseguire il loro lavoro. (fonte afp)