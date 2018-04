Abe ottiene da Trump che questione rapiti sarà in summit con Kim -2

Roma, 18 apr. - "Non è un segreto per nessuno che le relazioni tedesco-americane siano in condizioni catastrofiche. Quasi ogni settimana il presidente Usa critica il governo tedesco senza che si possa fare nulla", ha scritto oggi il settimanale Der Spiegel.

A maggio scorso, subito dopo il difficile vertice G7 in cui Trump si era rifiutato di impegnarsi in favore dell'accordo sul clima di Parigi, la cancelliera aveva addirittura parlato come di un'epoca ormai "quasi conclusa" quella della complicità transatlantica tra europei e americani. E anche la visita a Washington di Merkel nella primavera 2017 non ha contribuito a rasserenare gli animi, con una presunta stretta di mano mancata davanti ai fotografi che ha fatto molto parlare di sé. (con fonte afp)