Eni, Descalzi: nessuna trattativa per cedere quota Area 1 Messico

Milano, 18 apr. - "Non stiamo parlando con nessuno" per l'eventuale cessione di una quota di Area 1 in Messico. Lo ha spiegato l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, a margine dell'investor Day a Milano.

"Il grosso obiettivo era acquisire questi sei permessi e speriamo qualcun altro, abbiamo lavorato per 5 mesi intensamente con il ministero per spiegare in modo dettagliato il piano di sviluppo - ha detto - siamo in un cammino di valorizzazione di questo asset, una volta valorizzato potrebbe entrare in futuro in un processo di dual exploration: se avessimo opportunità, se ci fosse qualcuno interessato può succedere" ma "adesso non stiamo parlando con nessuno".