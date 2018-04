Abe ottiene da Trump che questione rapiti sarà in summit con Kim

Roma, 18 apr. - Il presidente Usa Donald Trump ha assicurato al primo ministro giapponese Shinzo Abe, ricevuto oggi nel suo resort di Mar-a-Lago, che solleverà nel vertice con il leader nordcoreano Kim Jong Un la questione dei giapponesi rapiti da agenti di Pyongyang negli anni '70 e '80. Si tratta di un tema importante per il Giappone, sul quale Abe si gioca una parte della sua credibilità con l'opinione pubblica nipponica, in un momento di difficoltà a causa di una serie di scandali interni.

Secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa Kyodo, lo stesso Abe ha chiesto a Trump di sollevare la questione nel vertice che dovrebbe avere con Kim. Trump gli ha risposto che "solleverà" la questione, e ha detto: "Farò del mio meglio per un esito positivo".

Agenti nordcoreani negli anni '70 e '80 effetturono diversi rapimenti in Giappone, tra i quali quello dell'allora tredicenne Megumi Yokota. Tokyo ha accertato 17 rapimenti, ma permangono dubbi su centinaia di casi. Pyongyang ha ammesso 13 rapimenti. Ha restituito cinque persone con le famiglie e sostiene che altre otto sono morte. Abe ha legato una parte della sua carriera politica a questa vicenda.

In questo momento, in particolare, le aperture di Trump a Kim Jong Un, che sembrano aver preso abbastanza di sorpresa il Giappone, per il capo del governo nipponico riuscire a chiudere la vicenda sarebbe un risultato importante che ha posto sul piatto dei colloqui con Trump con una certa decisione.