Milano, 18 apr. - Eni è interessata a partecipare alle gare per l'assegnazione di concessioni in Iraq. Lo ha spiegato l'Ad, Claudio Descalzi, a margine dell'investor Day a Milano. "Siamo interessati, dipende dalle condizioni contrattuali ma sono asset interessanti al sud del Paese, asset che possono avere anche gas - ha detto - ci sono tante situazioni che fanno pensare alla possibilità di partecipare, non ho ancora conferma, stiamo facendo ancora le valutazioni".