Angela Merkel a Washington il 27 aprile, subito dopo Macron

Berlino, 18 apr. - La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà a Washington il 27 aprile. Lo ha confermato oggi una portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer, dopo che la notizia era stata ufficializzata dalla Casa Bianca già ad inizio aprile. La visita della cancelliera sarà preceduta di pochi giorni da quella del presidente francese Emmanuel Macron, nella capitale americana attorno al 24 aprile.

"Le relazioni bilaterali e le sfide diplomatiche e relative alla sicurezza saranno il fulcro dei colloqui", ha detto alla stampa una portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer, senza fornire ulteriori dettagli.

Libero scambio, immigrazione e clima sono solo alcuni fra i principali temi di disaccordo tra Merkel e Trump. Prima e dopo la sua elezione Trump ha attaccato la Germania in generale e la cancelliera in particolare per denunciare il surplus commerciale del Paese, minacciare di dazi il settore automobilistico e criticare l'accoglienza dei migranti. Inoltre Berlino resta in attesa da oltre un anno di un nuovo ambasciatore americano.