Governo, Pivetti: Casellati? Premier donna sarebbe epocale

Roma, 18 apr. - "Come un tempo Nilde Iotti, nel 1987 con presidente Cossiga, nei momenti di stallo si gioca la carta della donna autorevole". Così Irene Pivetti, ex presidente della Camera dei Deputati e fondatrice di Italia Madre, commenta il mandato esplorativo conferito dal presidente Mattarella alla presidente del Senato. "È una formula per prendere tempo, ma anche per cercare di spenderlo bene, facendo decantare le rissosità e cercando di far prevalere pragmatismo e spirito costruttivo - osserva Pivetti -. Non sappiamo se la Presidente Casellati potrà portare un risultato politico. Ma riapre la strada per un obiettivo istituzionale che, quello sì, sarebbe epocale, e cioè avere finalmente un presidente del Consiglio donna anche in Italia. Auguri alla Presidente!".