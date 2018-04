Catania: chi prenderà redini governo rimetta al centro il digitale

Roma, 18 apr. - Rimettere il tema del digitale al centro dell'agenda politica ed economica. E' questo l'appello lanciato dal presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, in occasione del convegno "Italia a tutta fibra" organizzato da Askanews in collaborazione con Open Fiber, Acea e Sirti.

"Siamo in una fase di vacatio sul versante politico che non ci fa del bene", ha osservato Catania. "Non possiamo permetterci di perdere tempo, chi prenderà le redini del governo rimetta al centro dell'agenda politica ed economica il tema del digitale", ha concluso.