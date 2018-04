Eni, Descalzi: nessuna acquisizione nel solare per il momento

Milano, 18 apr. - Nel solare "noi cresciamo per linea organica perché abbiamo terreni, buone esposizioni soprattutto là dove c`è una copertura solare importante, quindi non abbiamo per il momento in testa nessun tipo di acquisizione". Lo ha dichiarato l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, a margine dell'investor Day a Milano.

"Se ci saranno delle acquisizioni potrebbero essere molto opportunistiche e riguardanti degli asset che possiamo mettere a fattor comune con nostri sviluppi per poter fare delle sinergie e quindi avere ancor più capacità - ha spiegato - E` chiaro che l'idea di arrivare a 500, 600, 700 mega di rinnovabili in Italia non mi dispiacerebbe, visto che adesso siamo a 150. Una crescita che possiamo fare: se la crescita inorganica ha costi inferiori di quella organica ok, altrimenti - ha concluso Descalzi - preferisco crescere in modo organico visto che i terreni ci sono".