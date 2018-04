Governo,Boccia:bene circoscrivere lavoro Casellati a c.destra-M5s

Roma, 18 apr. - "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto un comportamento rigoroso in linea con la nostra Costituzione e, ancora una volta, a tutela della credibilità delle istituzioni. Ora tocca ai partiti far chiarezza sulle proprie posizioni. Bene anche aver circoscritto questo lavoro, che la presidente Casellati ha immediatamente iniziato con grande serietà e impegno per la verifica di un'intesa tra la prima coalizione e il primo partito venuti fuori dalle elezioni del 4 marzo scorso". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione Speciale alla Camera.