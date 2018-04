Unterberger (Autonomie): bene incarico a Casellati, fuga dubbi

Roma, 18 apr. - "L'incarico esplorativo alla Presidente Casellati serve per fugare ogni dubbio sulla volontà e sulla capacità delle forze uscite maggioritarie dalle urne di sapersi prendere la responsabilità del governo dell'Italia. È un modo ottimale per chiarire il quadro e per provare a superare il pericoloso stallo nel quale il sistema è caduto". Lo dichiarano in una nota la presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger, e il vicepresidente vicario Dieter Steger.

"Il Gruppo per le Autonomie - proseguono - è pronto a collaborare con quelle forze che si riconoscono nella cornice dei valori europei e nel sistema di alleanze internazionali cui l'Italia da sempre appartiene, anche per fronteggiare al meglio la crisi siriana".