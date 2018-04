Consip, Anzaldi (Pd): sconvolgenti parole Scafarto -2

Roma, 18 apr. - "A inquietare è anche il passaggio - prosegue Anzaldi - in cui Scafarto spiega come vengono fatte le indagini: 'Ho lavorato con pm che ti facevano fare le inchieste intercettive, e io dicevo: dotto', è meglio che la leggete pure voi. Ma no, siete bravi, rispondevano loro. Se tu confronti un'informativa di polizia giudiziaria con la richiesta di misura di custodia firmata dal pm e con l'ordinanza del gip, ti rendi conto che i testi sono identici per il sessanta percento Insomma, si passano i file per fare prima'. Anche le dichiarazioni sui magistrati di Napoli lasciano allibiti: 'Io mi sono rotto le palle di questi pm che ti scaricano tutto addosso'. O sulle fughe di notizie: 'In Cpl Concordia tutto nasce dalle dichiarazioni del pentito Iovine. Quattro colleghi del Noe finiscono sotto indagine. Perché finisce sempre così, eppure teoricamente la responsabilità del fascicolo, omissis inclusi, è in capo al pm'. O sulla pubblicazione sul Fatto in maniera illegittima della telefonata riservata e privata tra Matteo Renzi e il padre risalente al 2 marzo 2017. Alla domanda se la fonte sia stata partenopea, Scafarto risponde: 'Direi di sì'".