Consip, Anzaldi (Pd): sconvolgenti parole Scafarto

Roma, 18 apr. - "Le dichiarazioni del maggiore Scafarto nella lunga ed esplosiva intervista ad Annalisa Chirico sul 'Foglio' sono gravissime e sconvolgenti, tanto da lasciar pensare che Csm e magistratura dovrebbero valutarne l'acquisizione sia nel formato cartaceo sia, se esiste, nella registrazione audio. Vedremo se il servizio pubblico Rai dedicherà uno spazio di approfondimento a questa vicenda, che assume sempre più contorni oscuri e opachi. I cittadini che pagano il canone hanno il diritto di essere informati". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Tra accuse ai magistrati - aggiunge il deputato dem - e agli stessi vertici dell'Arma, ammissioni di manipolazione delle prove, metodi di indagine altamente discutibili, presunti errori che in realtà portano tutti ad un preciso obiettivo ovvero tirare in ballo Renzi, siamo di fronte ad un quadro imbarazzante e preoccupante. Parliamo di una indagine che ha cercato in tutti i modi di coinvolgere, in maniera totalmente infondata, l'allora presidente del Consiglio. Al 'Foglio' Scafarto spiega come si possono manipolare le indagini: 'Potevo entrare nel sistema informatico con le credenziali di un altro carabiniere e modificare la trascrizione originaria in modo da non essere minimamente identificabile. L'eventuale manipolazione sarebbe stata attribuita a un terzo'. Sui pm romani Scafarto dice che il ricorso contro il pronunciamento di annullamento della sua sospensione sarebbe 'carico di livore e rabbia nei miei confronti', che i pm sarebbero animati da sentimenti 'personali' contro di lui".

(Segue)