Eni, Descalzi: joint venture con Rosneft va avanti

Milano, 18 apr. - La joint venture con la russa Rosneft va avanti. Lo ha assicurato l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, nel corso dell'investor Day a Milano. "Con Rosneft le cose ci sono, non siamo assolutamente andati via, stiamo lavorando con loro - ha dichiarato a margine dell'evento - abbiamo fatto un primo pozzo, adesso ci saranno altri pozzi nella parte nord. Dovremo valutare, perché ci sono state altre sanzioni, le modalità ma non è che abbiamo finito i nostri rapporti con Rosneft, siamo lì e rimaniamo".