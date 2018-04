Meloni: sulla Siria difendo gli interessi dell'Italia

Roma, 18 apr. - "Io non sono filo-niente, presiedo un partito italiano e difendo gli interessi nazionali dell'Italia". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha risposto a una domanda sulla presunta collocazione filo-russa di una parte del centrodestra a proposito delle guerra in Siria. "Questo significa - ha spiegato, parlando con i cronisti a Montecitorio - che si rispettano le alleanze ma non si scatenano guerre che possono avere esiti imprevedibili sulla base di 'pensiamo che' o di evidenze che però non si possono rendere pubbliche".

"Noi - ha detto ancora Meloni - continuiamo a chiedere che ci sia una inchiesta dell'Onu su quello che è accaduto (in relazione alla denuncia di un attacco con armi chimiche a Douma, ndr) e su chi siano i responsabili".