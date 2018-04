R.D.Congo, ong: 10% bimbi in fuga è vittima di violenze sessuali -4

Roma, 18 apr. - Save the Children sta allestendo delle aule e dei luoghi sicuri per fornire opportunità di apprendimento e protezione ai bambini e lavora col governo ugandese allo sviluppo di un piano che migliori l`educazione dei rifugiati e delle comunità ospitanti.

Ai rischi legati alla protezione dei minori e al mancato eccesso all`educazione, tra i problemi affrontati dai rifugiati fuggiti in Uganda dalla Repubblica Democratica del Congo, si affiancano anche le crescenti tensioni relative all`assegnazione della terra all`interno degli insediamenti. Man mano che altri rifugiati arrivano in quella che è una della zone più svantaggiate dell`Uganda, la quantità di terra data loro si riduce e cresce tra le famiglie il timore di non essere in grado di produrre cibo a sufficienza.

"Vi è un sovrappopolamento estremo, che è causa di rischi sanitari per migliaia di bambini, donne e uomini. Nel solo insediamento di Kyangwali, da metà febbraio 43 persone sono morte di colera e vi sono altri 2.000 casi che richiedono di essere trattati" conclude Johnson Byamukama.