R.D.Congo, ong: 10% bimbi in fuga è vittima di violenze sessuali -3

Roma, 18 apr. - Anche dopo essere giunti in Uganda i bambini continuano a essere esposti al rischio di violenza sessuale; nelle ultime settimane sono stati segnalati numerosi casi all`interno degli insediamenti. Gli intervistati hanno raccontato che il rischio di violenza sessuale è maggiore durante la raccolta della legna da ardere (42%) o dell`acqua (42%), lungo il tragitto per la scuola o nei momenti di gioco. L`impossibilità di andare a scuola, la fame, le gravidanze precoci, la violenza sessuale, gli attacchi, i rapimenti e la mancanza di un rifugio sono, stando alla ricerca, le preoccupazioni principali dei bambini rifugiati congolesi in Uganda.

Circa l`80% dei minori in età scolare nell`insediamento di Kyaka II, nell`Uganda occidentale, non frequenta la scuola - nonostante l`85% di loro affermi di volerci andare - ed è così esposto a un accresciuto rischio di sfruttamento. Solo il 9% dei bambini intervistati nutre la speranza di tornare in Repubblica Democratica del Congo nei prossimi cinque anni.

"Con tanti bambini che restano fuori dal sistema scolastico per periodi lunghi e con la prospettiva che stiano in Uganda altrettanto a lungo, è vitale che siano forniti i fondi necessari per l`educazione di lungo periodo e per programmi di apprendimento accelerato che aiutino gli alunni a recuperare quanto perso finora".(Segue)