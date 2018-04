R.D.Congo, ong: 10% bimbi in fuga è vittima di violenze sessuali -2

Roma, 18 apr. - Nonostante il grave stato di necessità, la crisi in Repubblica Democratica del Congo e la risposta all`arrivo di rifugiati in Uganda restano gravemente sotto finanziate. Venerdì scorso i grandi donatori internazionali riuniti in conferenza a Ginevra si sono impegnati per quasi un terzo dei 1.68 miliardi di dollari necessari per supportare il piano disposto per la risposta umanitaria.

Save the Children sollecita i grandi donatori internazionali affinché facciano di più e incrementino con urgenza i fondi per far fronte alla crisi regionale, fornendo anche primo soccorso psicologico e supporto alle vittime di violenza sessuale.

"La misura e la scala di questa devastante crisi sono difficili da comprendere e il mondo ancora non le ha afferrate. È il momento di donare con generosità per sostenere questi bambini, ai quali è stata strappata via l`infanzia. L`Uganda ora ospita più rifugiati di ogni altro paese in Africa e questo causa un`enorme pressione sui servizi essenziali, soprattutto su sanità e educazione" ha aggiunto Byamukama.(Segue)