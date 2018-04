R.D.Congo, ong: 10% bimbi in fuga è vittima di violenze sessuali

Roma, 18 apr. - Il 10% dei bambini giunti in Uganda in seguito alla fuga dalla Repubblica Democratica del Congo afferma di aver subito uno stupro durante il viaggio. A rilevarlo una ricerca di Save the Children nell`ambito della quale sono stati intervistati 132 rifugiati tra i 10 e 17 anni.

Dallo studio condotto dall`Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro emerge, inoltre, come la fame rappresenti il maggior problema per i bambini in fuga dalla Repubblica Democratica del Congo e diretti in Uganda, affliggendo l`81% di loro. Più di 1 su 2 (il 53%), inoltre, si è ammalato durante il viaggio, mentre più di un quarto (il 27%) ha subito l`aggressione di uno o più gruppi armati lungo la rotta.

"Ogni giorno vediamo arrivare in Uganda bambini in condizioni disperate. Ognuno di loro ha storie orribili da raccontare; storie di stupri, di episodi di violenza estrema, dell`omicidio dei genitori" ha dichiarato Johnson Byamukama, Direttore della Risposta all`Emergenza di Save the Children in Uganda. "Due fratelli sono riusciti ad arrivare in Uganda dopo essersi separati dai genitori nel caos generato da un attacco al loro villaggio. Poi hanno sentito dire che la madre poteva essere ancora viva, così sono tornati indietro, solo per trovare il suo corpo senza vita: era stata uccisa poche ore prima. Hanno dovuto ripetere ancora una volta il pericoloso viaggio per entrare in Uganda. Storie che spezzano il cuore, come questa, sono troppo comuni".(Segue)