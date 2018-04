Governo, Schifani (Fi): Casellati garanzia confronto serio

Roma, 18 apr. - "Non si faranno grandi passi in avanti se la politica continuerà a muoversi lungo le logiche dei veti alle persone e non della trattativa sui programmi". Lo ha dichiarato l'ex presidente del Senato Fi Renato Schifani, , ospite di Studio24 in onda su Rainews24.

"Luigi Di Maio - spiega l'ex presidente del Senato - quando parla di contratto alla tedesca, ponendo allo stesso tempo veti contro Forza Italia e Silvio Berlusconi dovrebbe, ricordare che la politica è prima di tutto rispetto degli avversari politici, ed in particolare della storia di un partito e di una leadership, come quella di Silvio Berlusconi, che ha fondato il centrodestra. Un centrodestra che è unito e che ha univocità di programma, di progetto e di alleanza sul territorio. Perciò, se si vuole lavorare nella logica del contratto bisogna ragionare partendo dai programmi e non dai veti alle persone".

"Sono certo che l'esperienza, l'alto senso dello Stato e lo spirito di terzietà della presidente Casellati - ha concluso Schifani- consentirà di fare tutto ciò, guidando così il confronto tra le forze politiche lungo l'asse della responsabilità e del rispetto reciproco".