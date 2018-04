Brunetta: se M5s vuol escludere Fi non si va da nessuna parte

Roma, 18 apr. - "Nella dichiarazione di Salvini all'uscita del Quirinale la settimana scorsa c'era scritto che il centrodestra, che ha vinto le elezioni ma non ha i numeri per andare a Palazzo Chigi, doveva rivolgersi per formare un governo a tutte le forze politiche, a partire dal Movimento 5 stelle, forza più consistente dopo il centrodestra". Lo ha detto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, intervenendo a 'Gioco a premier', su Radio Uno.

"Con centrodestra e Cinque stelle - aggiunge - la crisi sarebbe subito risolta, ma se il 5 stelle vuole dialogare solo con la Lega ed escludere Forza Italia, che ha preso 5 milioni di voti, tentando così di spaccare il centrodestra, allora non si va da nessuna parte. Così non si rispetta il mandato degli elettori. Dialogo con il Pd? Io penso che si debba dialogare con tutti, basta teatrini e basta atteggiamenti aventiniani, la gente non ne può più, serve un governo".