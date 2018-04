Governo, Di Maio ringrazia Mattarella: Casellati farà chiarezza

Roma, 18 apr. - "Questa è per noi un'occasione preziosa per fare chiarezza anche perchè l'Italia non può più aspettare ". Così Luigi Di Maio, capo politico del M5S in un video su facebook ha commentato la decisione del presidente della Repubblica di affidare l'incarico esplorativo alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati.

"Vogliamo ringraziare il Presidente per questa decisione - ha detto Di Maio -. Dalle parole dalle parole del segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti abbiamo saputo che il compito della presidente del Senato sarà verificare l'esistenza di una maggioranza tra la coalizione di centrodestra e il M5s: questa è per noi un'occasione preziosa per fare chiarezza anche perchè l'Italia non può più aspettare e non credo che la fretta sia legata solo all'escalation internazionale ma anche allo stato delle famiglie italiane. Io - ha aggiunto - non vedo l'ora di mettermi al lavoro sugli aiuti alle famiglie che fanno figli, sull' abolizione di 400 leggi per le imprese, sul reddito di cittadinanza per dare lavoro a giovani e meno giovani, sull'assunzione delle Forze dell'ordine, sullo stop al business dell'immigrazione e finalmente una seria lotta alla corruzione".