Governo, Di Maio: M5s confermerà a Casellati la sua posizione

Roma, 18 apr. - "All presidente del Senato esporremo le nostre posizoni e le nostre proposte coerentemente con quanto abbiamo già affermato in questi giorni. Questo è il primo dei passaggi cruciali per arrivare alla formazione di un governo del cambiamento per l'Italia". Lo ha dichiarato il leader e candidato premier M5s Luigi Di Maio, commentando in un video su facebook il mandato esplorativo affidato oggi dal Presidente della Repubblica alla presidente Fi del Senato Elisabetta Alberti Casellati.