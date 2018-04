Assicurazioni, anche Consob tra auditi commissioni speciali Camere

Roma, 18 apr. - Le commissioni speciali di Senato e Camera, che stanno esaminando gli atti di Governo, dopo un primo elenco di soggetti da audire in merito allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva Ue sulla distribuzione assicurativa, tra i quali figurano, tra gli altri, l' Ivass, l'Ania e il Mise, hanno deciso di includere anche la Consob in considerazione delle specifiche competenze che nel corso degli ultimi anni sono state assegnate all'autorità di vigilanza del mercato mobiliare.

Fonti parlamentari riferiscono che la Consob ha manifestato l'intenzione di essere audita attese le osservazioni che intende sottoporre al testo per assicurare una tutela sempre maggiore per i risparmiatori in un settore molto delicato come quello dei prodotti di investimento assicurativo che nel corso degli ultimi anni ha conquistato una fetta molto importante del mercato.