Sud Sudan, Unicef: oltre 200 bambini rilasciati da gruppi armati -3

Roma, 18 apr. - "UNICEF, UNMISS e i partner governativi hanno negoziato instancabilmente con le parti in conflitto per consentire il rilascio di questi bambini" ha dichiarato Mdoe. "Ma il lavoro non si ferma qui. Il processo di reintegrazione è delicato e ora dobbiamo garantire ai bambini tutto il sostegno di cui hanno bisogno per il successo della loro vita".

Nonostante questi progressi, ci sono ancora circa 19.000 bambini in servizio tra le fila delle forze armate e dei gruppi in Sud Sudan. Finché il reclutamento e l'uso di bambini da parte di gruppi armati continueranno, questi gruppi non rispetteranno il loro impegno a sostenere i diritti dei bambini secondo il diritto internazionale. Mentre i colloqui di pace riprendono e si discute del futuro del governo di transizione, l'UNICEF esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto a porre fine al reclutamento di bambini e a liberarli dalle loro file.

È inoltre essenziale un finanziamento adeguato per il programma di rilascio dell'UNICEF. L'UNICEF Sud Sudan richiede 45 milioni di dollari per sostenere il rilascio, la smobilitazione e la reintegrazione di 19.000 bambini nei prossimi tre anni.