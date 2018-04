Sud Sudan, Unicef: oltre 200 bambini rilasciati da gruppi armati -2

Roma, 18 apr. - "Nessun bambino dovrebbe mai dover prendere un'arma e combattere" ha detto Mahimbo Mdoe, rappresentante dell'UNICEF in Sud Sudan. "Per ogni bambino liberato, oggi è l'inizio di una nuova vita. L'UNICEF è orgogliosa di sostenere questi bambini quando ritornano alle loro famiglie e iniziano a costruirsi un futuro più luminoso".

Durante la cerimonia, i bambini sono stati formalmente disarmati e dotati di abiti civili. Saranno ora effettuati visite mediche e i bambini riceveranno consulenza e sostegno psicosociale nell'ambito del programma di reinserimento attuato dall'UNICEF e dai suoi partner.

Quando i bambini ritornano alle loro case, le loro famiglie ricevono assistenza alimentare per tre mesi a sostegno del loro reintegro. I bambini ricevono inoltre una formazione professionale volta a migliorare il reddito familiare e la sicurezza alimentare. Non essere in grado di sostenersi economicamente può essere un fattore chiave per associare i bambini ai gruppi armati. Oltre ai servizi relativi ai mezzi di sussistenza, l'UNICEF e i partner garantiscono ai bambini rilasciati l'accesso a servizi per l`istruzione specifici per l`età nelle scuole e nei centri di apprendimento accelerato.(Segue)