Sud Sudan, Unicef: oltre 200 bambini rilasciati da gruppi armati

Roma, 18 apr. - Martedì più di 200 bambini sono stati rilasciati da gruppi armati in Sud Sudan. Si tratta del secondo rilascio di bambini di una serie, sostenuta dall'UNICEF, che nei prossimi mesi vedrà quasi 1.000 bambini uscire dalle file dei gruppi armati.

Il primo rilascio dei bambini ha avuto luogo a Yambio Town all'inizio di febbraio, dove più di 300 bambini sono stati rilasciati per tornare alle loro famiglie, o in centri di assistenza supportati dall'UNICEF. Quest'ultimo rilascio di altri 207 bambini è avvenuto in una comunità rurale chiamata Bakiwiri, a circa un'ora di auto da Yambio, nello stato dell'Equatoria Occidentale.

I 207 bambini rilasciati (112 ragazzi, 95 ragazze), provenivano dal Movimento di Liberazione Nazionale del Sud Sudan (SSNLM) - che nel 2016 ha firmato un accordo di pace con il Governo e sta ora integrando i suoi ranghi nell'esercito nazionale - e dall'Esercito di Liberazione del Popolo del Sudan in Opposizione (SPLA-IO). L'intensificarsi dei combattimenti nel luglio 2016 ha bloccato i piani iniziali per il rilascio dei bambini, ma si sta ora preparando un nuovo slancio in vista di ulteriori rilasci in futuro. (Segue)