Sinistra, Civati: Leu va aperta senza presupposti burocratici

Roma, 18 apr. - "Per le Europee serve una lista ancora più ampia, ma al momento vedo un dibattito poco produttivo e già diverse formazioni in campo. Liberi e Uguali va aperta, rimessa in discussione, contaminata senza presupposti burocratici. Guardiamo alle cose, non alle teorie astratte e ai convegni". Lo afferma Pippo Civati di Possibile in un'intervista al quotidiano "Il Piccolo".

Parlando delle trattative per il governo, Civati osserva: "È una stagione molto incerta, improntata a un tatticismo ridicolo. Due vincitori flirtano da settimane, ma due vincitori sono troppi. Spero che Mattarella proponga presto una soluzione".