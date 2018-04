Governo, Renzi resta a Firenze e posta foto "di primavera"

Roma, 18 apr. - "Dite quello che volete. Ma le mattinate di primavera a Firenze sono una delle cose più belle del mondo. Buona giornata amici". Lo scrive, su twitter, Matteo Renzi, postando sul social, più o meno all'ora in cui la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati è a colloquio con il Capo dello Stato per la formazione del governo, una foto del Ponte Vecchio. Il senatore dem ha passato la mattinata a Firenze dove è rimasto, senza dunque partecipare a Montecitorio alla prima votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un nuovo giudice costituzionale e di due nuovi membri laici del Csm.