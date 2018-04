Governo, Golfo: da Mattarella scelta saggia, Casellati unico viatico

Roma, 18 apr. - "In questo momento, il buonsenso e la misura di una donna, e di una figura equilibrata e coerente come quella di Elisabetta Casellati, è l'unico viatico alla risoluzione di uno stallo pericoloso per il Paese e bene ha fatto Matterella a indicare lei. Certo le garanzie di successo sono deboli e legate a un braccio di ferro tra uomini ma proprio per questo sono certa che la Presidente del Senato vaglierà tutte le strade possibili e se la strada di un accordo esiste, lei saprà imboccarla". Lo dichiara Lella Golfo, già parlamentare e Presidente della Fondazione Marisa Bellisario.

"Nella storia della Repubblica sono stati sette gli incarichi esplorativi affidati dal Presidente della Repubblica e prima di Elisabetta Casellati, l'unica donna giudicata meritevole di tale fiducia è stata Nilde Iotti, allora Presidente della Camera - ricorda Golfo -. La decisione del Presidente Mattarella è stata come sempre attenta e ponderata e sono certa che la neo Presidente del Senato assolverà con l'equilibrio e la serietà che le sono propri una così grande e delicata responsabilità. A lei faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, esprimendole anche tutta la stima e la gratitudine delle donne che in lei trovano oggi un punto di riferimento autorevole e competente".