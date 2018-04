Governo, Faraone: il Pd non farà lo scendiletto di Di Maio

Roma, 18 apr. - "Toninelli se ne faccia una ragione: il Pd non farà lo scendiletto di Di Maio. A differenza del M5S, il programma che abbiamo presentato agli italiani non cambia, è determinante ed è alternativo alla prima, alla seconda e alle versioni successive che il M5S presenterà". Così in un tweet, il senatore del Pd Davide Faraone replica al capogruppo del M5S al Senato, Danilo Toninelli che, ai microfoni di Radio 1, ha invitato il Pd a rispondere su possibili convergenze con i cinquestelle.