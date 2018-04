Alleanze Pd, Sala: se c'è possibilità mediare si può ragionare

Milano, 18 apr. - "Se c'è possibilità di mediare si può ragionare. Mi sembra ovvio che l'assemblea Pd venga rinviata, spero non troppo in là". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione di Diversity Media a Milano. A chi gli ha chiesto un commento sui tre punti di programma proposti dal segretario reggente del Pd Maurizio Martina, Sala ha replicato: "Distinguiamo le tematiche interne del Pd e le alleanze del pd. Ho sempre detto, sulle alleanze, che non si tratta di un problema di mettere insieme delle sigle politiche, ma di mettere insieme dei programmi. Se chi vuol fare un governo vuole farlo buttando via tutto quello che è stato fatto fino ad oggi non ne vale la pena".

"Con un sistema semiproporzionale - ha aggiunto Sala - ognuno può giocare la sua partita. Non credo che il Pd sia naturalmente destinato all'opposizione ma non può neanche immaginare di stravolgere l'azione che lo ha caratterizzato negli ultimi anni. Martina è persona prudente, non so se diventerà segretario del Pd, è certamente un buon candidato. Conoscendolo bene, non credo abbia disponibilità di un incarico ponte di qualche mese. Non credo voglia farlo né io, francamente, glielo consiglierei".