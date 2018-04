Nordcorea, Trump conferma: Pompeo ha incontrato Kim Jong Un -2

Roma, 18 apr. - "L'incontro è andato molto bene e ne è scaturito un buon rapporto - ha aggiunto Trump - si sta lavorando ora ai dettagli del Summit. La denuclearizzazione sarà una grande cosa per il mondo, ma anche per la Corea del Nord!".

Trump dovrebbe incontrare di persona il leader nordcoreano tra maggio e giugno.

Il capo della Cia si è recato in Corea del Nord poco dopo essere stato nominato da Trump come prossimo segretario di Stato al posto di Rex Tillerson. Pompeo è in attesa della conferma del Senato per l'insediamento.