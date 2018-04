Armenia: proteste dell'opposizione. Putin: stiamo osservando

Mosca, 18 apr. - "Stiamo guardando a ciò che sta accadendo in Armenia e, in effetti, cosa ancora più importante, ci auguriamo che tutto si svolga nel quadro dello stato di diritto". Così il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov. Il tutto dopo che le azioni contro l'elezione del primo ministro Serzh Sargsyan, iniziate il 13 aprile e l'annuncio da parte del leader dell'opposizione armena, Nikol Pashinyan di una "rivoluzione".

L'opposizione accusa Sargsyan di un governo inefficace del paese e del deterioramento della situazione economica. Lunedì i manifestanti hanno cercato di entrare nel palazzo del parlamento, la polizia li ha spinti, a seguito della collisione sono rimaste ferite decine di persone. Il giorno dopo i manifestanti hanno annunciato l'inizio di una "rivoluzione di velluto" in Armenia.

Subito dopo l'elezione, il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma di congratulazioni a Serzh Sargsyan. "La sera, piuttosto tardi, lo ha chiamato al telefono e si è congratulato con lui per la sua elezione a capo del gabinetto. Indubbiamente, uno scambio di opinioni ha avuto luogo", ha aggiunto Peskov. In base a una precedente nota del Cremlino: Putin si è congratulato "calorosamente con Serzh Sargsyan per la sua nomina a capo del governo armeno e gli ha augurato successo".

Nonostante le proteste, il parlamento armeno martedì ha eletto Sargsyan al posto di primo ministro. In questo prima, un emendamento alla Costituzione, secondo il quale l'Armenia trasferiti a una forma di governo parlamentare, e dei più ampi poteri avrà il capo del governo.