Iraq, più di 300 condanne a morte per appartenenza all'Isis -2

Roma, 18 apr. - A Tel Keif, "815 persone sono state processate: sono state comminate 212 pene di morte e 150 ergastoli", ha indicato in un comunicato la portavoce del Consiglio supremo della magistratura, il giudice Abdel Sattar Bayraqdar. Secondo lui, la grande maggioranza di queste persone appartiene all'Isis.

Inoltre, "341 persone sono state condannate a pene detentive e 112 sono state rilasciate visto che la loro colpevolezza non è stata provata". Lunedì il ministero della Giustizia ha annunciato che 11 persone condannate per "terrorismo" erano state impiccate in Iraq, il quarto Paese per numero di esecuzioni al mondo, secondo l'ong per la difesa dei diritti umani Human Rights Watch (Hrw).

(fonte AFP)