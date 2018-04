Sudan, al via a Kharthoum Scuola femminile finanziata dall'Italia -3

Roma, 18 apr. - L`Ambasciatore Lobasso ha assicurato che la scuola garantirà un accesso inclusivo, equo e di qualità, in linea con l`impegno dell`Italia nel perseguire gli obiettivi di Education for All (Educazione per tutti) e del quarto Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazione Unite.

"Attraverso questa scuola - ha detto Lobasso - la Cooperazione italiana promuove l`uguaglianza di genere e il contrasto dell'estremismo violento e dei fenomeni di possibile radicalizzazione tra i giovani, con il supporto del Community Management Committee (CMC) istituito ad Hoc nell`ambito del progetto".

"Il nostro impegno a Mayo - ha concluso l`Ambasciatore - è dimostrato da questo progetto e dall`Ospedale di Emergency, attivissimo per i meno abbienti con cure gratuite, nonché per contribuire alla lotta contro la malnutrizione: dove vi è necessità di peacekeeping e peacebuilding, l`Italia c`è e ci sarà sempre".