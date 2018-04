Sudan, al via a Kharthoum Scuola femminile finanziata dall'Italia -2

Roma, 18 apr. - Il progetto prevede la costruzione di una scuola di otto classi che andranno aad aggiungersi alle 13 classi esistenti dell`unica scuola del quartiere Al Yarmouk (Mayo) e al suo interno potrà ospitare un Centro Comunitario per Donne, quale centro di ritrovo e di scambio di know-how per attività generatrici di reddito che abbiano una ricaduta positiva sulla comunità.

Il Rappresentante Undp ha aperto il suo intervento affermando che la scuola di Al Yarmouk è di primaria importanza, in quanto verrà realizzata in un quartiere con un elevato tasso di abbandono scolastico aggravato da un totale isolamento durante la stagione delle piogge. In linea anche il generale Salah Eltayeb Awad, Commissario Generale del DDR che ha ricordato come investire in una scuola femminile significa investire nel futuro della comunità e della società.(Segue)