Sudan, al via a Kharthoum Scuola femminile finanziata dall'Italia

Roma, 18 apr. - A Mayo, uno dei quartieri più poveri della periferia Nord di Khartoum, è stata posata ieri la prima pietra di una Scuola femminile primaria, nell`ambito di un progetto Onu finanziato dall`Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il progetto mira a consolidare la resilienza e la coesione sociale, a creare opportunità di lavoro e a prevenire possibili forme di "radicalizzazione" giovanile, stando a quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dall'ambasciata italiana in Sudan.

La cerimonia, aperta dai rappresentati comunitari, ha visto la partecipazione dell`ambasciatore Italiano in Sudan Fabrizio Lobasso, del Direttore Undp Sudan, del Direttore dell`Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Khartoum, Vincenzo Racalbuto, del Commissionario Generale del Disarmo e Riabilitazione degli ex combattenti (DDR), e di rappresentanti dello Stato di Khartoum. (Segue)