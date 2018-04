Iraq, più di 300 condanne a morte per appartenenza all'Isis

Baghdad, 18 apr. - Più di 300 persone, un centinaio delle quali straniere, sono state condannate a morte in Iraq - e altrettante all'ergastolo - per appartenenza allo Stato Islamico. È quanto si è appreso da fonti giudiziarie.

Due tribunali sono competenti per le vicende di terrorismo in Iraq: uno a Tel Keif, nei pressi della città settentrionale di Mosul (ex "capitale" irachena dell'autoproclamato califfato dell'Isis), e l'altro a Baghdad, dove la Corte penale centrale si occupa in particolare di stranieri e donne. Da gennaio, a Baghdad, 103 cittadini stranieri sono stati condannati a morte, tra i quali sei turchi oggi; 185 all'ergastolo, 15 a tre anni di reclusione e uno a un anno di prigione, secondo una fonte giudiziara.

La maggior parte dei condannati sono turchi o originari delle ex repubbliche dell'Unione Sovietica. Una cittadina tedesca è stata condannata a morte, una francese all'ergastolo.

(fonte AFP) (segue)