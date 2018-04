Italtel: banda ultralarga priorità per trasformazione digitale

Roma, 18 apr. - La banda ultralarga "è indispensabile per la trasformazione digitale che sta cambiando il modo di vivere e lavorare". Lo ha detto l'amministratore delegato di Italtel, Stefano Pileri, in occasione del convegno "Italia a tutta fibra", organizzato da askanews in collaborazione con Open Fiber, Acea e Sirti.

Secondo Pileri, "il piano di sviluppo della banda ultralarga sta procedendo in modo sostenuto e, grazie alle iniziative volute dal governo, l'Italia oggi è il paese europeo con il più alto trend di crescita, sebbene parta da un livello meno evoluto rispetto agli altri".