Banche, Abi: da Eba non giustificata soglia 5% per Npl

Roma, 18 apr. - L'Abi boccia la proposta dell'Autorità bancaria europea (Eba) di introdurre una soglia massima del 5% per i crediti deteriorati (Npl) di ogni banca. "Le linee guida dell'Eba - afferma il comitato esecutivo dell'Abi - introducono una puntuale soglia quantitativa ai fini della individuazione della categoria di banche con un elevato livello di Npl. Questa soglia viene fissata a un valore del 5% dell'Npl ratio (il rapporto tra totale dei crediti deteriorati e totale dei crediti".

"Questo valore - sottolinea Palazzo Altieri - non appare sufficientemente giustificato, in particolare alla luce del permanere delle rilevanti differenze in termini di tempi di recupero dei crediti per via giudiziale tra gli Stati membri dell'Unione Europea".