Confapi scrive a Commissione Ue, non ridurre import acciaio

Roma, 18 apr. - Confapi ha inviato una lettera alla Direzione generale del Commercio della Commissione Europea a Bruxelles in cui chiede di non ridurre i livelli di importazione medi degli ultimi tre anni di ciascun prodotto siderurgico per non danneggiare l`industria manifatturiera europea. I livelli, viceversa, devono essere interamente confermati per gli anni successivi.

Per Confapi, infatti, eventuali riduzioni non sarebbero dirette a tutelare da un rischio potenziale e futuro ma avrebbero un solo effetto distorsivo delle importazioni. L`iniziativa della Confederazione fa seguito all`inchiesta di salvaguardia avviata dalla Commissione Europea sulle importazioni di numerosi prodotti di acciaio nell`Ue.

L`intento di Confapi è quello di prevenire la riduzione delle importazioni in conseguenza dei dazi imposti dall`amministrazione statunitense sui prodotti siderurgici di molti Paesi asiatici. Questi dazi sono stati attivati da poche settimane e quindi il parametro medio degli ultimi tre anni è del tutto scevro dalla loro influenza verso i Paesi terzi. L`obiettivo di Confapi, che per prima ha sollevato la questione a livello europeo, è quello di non veder irrimediabilmente penalizzate le Pmi italiane nei loro approvvigionamenti.