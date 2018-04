Pensioni, Cgil: superare la Fornero, serve flessibilità in uscita -2

Roma, 18 apr. - "Nell`elaborazione di Cgil e Fondazione di Vittorio - ha rilevato Fulvio Fammoni, presidente della FdV - si evince che sono molti i fattori che hanno generato scelte e differenze tra i diversi sistemi. Tra questi - ha spiegato - il rallentamento della crescita economica delle retribuzioni, un aumento dei tassi di disoccupazione e una modifica profonda alla struttura demografica attuale e previsionale".

Differenze che, secondo quanto emerso dallo studio, si riscontrano anche per quanto riguarda la prevalenza del primo o del secondo pilastro. In Italia e Spagna le pensioni dipendono quasi totalmente dal primo con una copertura della previdenza pubblica, mentre la previdenza complementare è ancora poco sviluppata (il nostro dato di adesioni è infatti inferiore al 30%). In altri paesi, come quelli anglosassoni a modello «liberale», prevale il secondo pilastro, incentrato sulle pensioni di categoria o complementari. Quello di base pubblico è volto al sostentamento e alla prevenzione della povertà.

Per la Cgil vi è quindi la necessità di promuovere la previdenza complementare, a partire da quei settori dove oggi è marginale, ma solo come strumento a supporto e a sostegno della previdenza pubblica.

Un`altra differenza emersa nel corso dell`iniziativa è che alcuni paesi, come Francia, Germania e Inghilterra, valorizzano ai fini previdenziali periodi come la formazione e la cura-educazione dei figli. Per quest`ultima, nel caso inglese si raggiungono maggiorazioni sino a dieci anni.

Nello studio vengono comparati poi temi come il tasso di sostituzione e l`aliquota di finanziamento, che, anche in questo caso, vedono il nostro Paese penalizzato rispetto alla gran parte dei paesi europei.

Inoltre, viene evidenziato che il rapporto tra spesa pensionistica e Pil, dato che l`Ue osserva con attenzione nei diversi Stati, nel nostro Paese risulta essere viziato dalla composizione della spesa stessa, che ha all`interno molti fattori che altrove pesano meno, come il fisco, o che non vengono conteggiati ai fini previdenziali, come il Tfr.