Vodafone: fibra e 5G prossimo capitolo trasformazione del Paese

Roma, 18 apr. - "Le reti in fibra assieme al 5G rappresentano il prossimo capitolo di trasformazione del Paese di cui Vodafone è protagonista". E' quanto ha affermato Sabrina Casalta, head of strategy di Vodafone Italia al convegno organizzato da Askanews in collaborazione con Open Fiber, Acea e Sirti dal titolo "Italia a tutta fibra".

"Abbiamo lanciato per primi - ha aggiunto - la rete mobile 4.5G fino a 1 Gigabit al secondo, stiamo accelerando sul Narrowband IoT e sul FTTH, infrastrutture abilitanti all'internet delle cose che stimolano investimenti orientati all'innovazione dei servizi per famiglie e imprese".