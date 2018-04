Berlusconi: Italia rinnovi scelti atlantica, torni all'altezza

Roma, 18 apr. - Il Presidente Berlusconi, che oggi alle 18 incontrerà i gruppi parlamentari, ricorda il 18 aprile 1948 quando "il popolo italiano scriveva una grande pagina della sua storia, scegliendo, dopo una campagna elettorale drammatica, l`occidente e la democrazia liberale, spezzando definitivamente l`illusione del totalitarismo comunista di impadronirsi del nostro paese".

"Il comunismo, una delle due maggiori ideologie criminali del 20° secolo, rimase un pericolo grave, ma non fu mai più in grado di mettere in pericolo la libertà in Italia - sottolinea il leader di Forza Italia -. Questo anniversario merita quindi di essere celebrato come una grande festa della libertà. "La scelta atlantica, che legò definitivamente l`Italia all`Occidente e all`Europa, è una scelta ancora attuale, di fronte a scenari internazionali profondamente mutati, ma non meno incerti e pericolosi di allora. Una scelta che pone l`Italia in condizione di svolgere anche oggi, se ne saremo capaci, un ruolo importante nella definizione di nuovi assetti e di nuovi equilibri mondiali basati sulla pace nella sicurezza e nella legalità internazionale", aggiunge.

"A settant`anni di distanza, rendiamo omaggio ai protagonisti di quella battaglia di libertà, ai partiti democratici, primo fra tutti la Democrazia Cristiana, che furono artefici di quella vittoria, e soprattutto al grande statista che guidò l`Italia in quei momenti drammatici, Alcide De Gasperi. A lui e agli altri grandi protagonisti di quella stagione, Luigi Einaudi, Giuseppe Saragat, Ugo la Malfa l`Italia deve settant`anni di libertà e di benessere. Forza Italia si considera erede di quella grande tradizione politica, tradotta nei valori e negli ideali del Partito Popolare Europeo di cui siamo orgogliosamente rappresentanti in Italia", conclude.