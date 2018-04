Intesa Sanpaolo affianca il talento italiano al Salone del mobile

Milano, 18 apr. - Intesa Sanpaolo è partner istituzionale del Salone Internazionale del Mobile di Milano per il secondo anno consecutivo e incoraggia lo sviluppo del talento emergente italiano nell'ambito della nona edizione del SaloneSatellite Award, che favorisce i contatti tra i designers under35 e le aziende espositrici.

Sono diversi gli appuntamenti dedicati da Intesa Sanpaolo anche al pubblico del Fuorisalone nella prestigiosa cornice delle Gallerie d`Italia di piazza della Scala e nella filiale flagship di piazza Cordusio, con iniziative finalizzate a valorizzare il tessuto imprenditoriale italiano e contribuire allo sviluppo del made in Italy.

Il primo appuntamento è il 18 aprile alle 15 nell`Arena del SaloneSatellite (padiglioni 13-15) per svelare il designer, tra gli emergenti under35, vincitore del premio di 5.000 euro destinato da Intesa Sanpaolo, insieme ad una sfera incisa dal designer Luca Trazzi, che richiama l'installazione Dandelion esposta alle Gallerie d'Italia per tutta la durata del Salone. Nell'ambito del SaloneSatellite Award la giuria, presieduta dal senior curator del MoMA di New York Paola Antonelli e composta da importanti nomi del settore, sceglierà e premierà anche le quattro migliori creazioni di design presentate nell`occasione.

Il gruppo Intesa Sanpaolo è presente negli spazi del Salone a Rho-Fiera con un punto informativo aperto al pubblico dalle 9.30 alle 18.30 lungo corso Italia (padiglioni 9-11) attivo per informazioni commerciali relative sia all`attività bancaria sia al business immobiliare di Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo. Sarà proprio Intesa Sanpaolo Casa a ospitare il 20 aprile, per la prima volta nella filiale di piazza Cordusio, un evento Fuorisalone in collaborazione con il designer Luca Trazzi, che racconterà il proprio percorso artistico e l`interazione con Intesa Sanpaolo nel corso di un aperitivo jazz aperto al pubblico.